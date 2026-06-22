(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - È caos sul nodo ferroviario di Bologna per i ritardi che si accumulano dei treni provenienti dalla linea adriatica, dove in mattinata c'è stato uno stop di due ore per un intervento dei vigili del fuoco, e per i convogli che passano da Firenze che vengono instradati su linea convenzionale per via di un treno Italo rimasto fermo in una galleria a Firenzuola. A Bologna al momento i treni in arrivo e partenza fanno registrare ritardi anche di più di due ore. Sulla linea Pescara-Ancona la circolazione è stata sospesa dalle 11 fino alle 13 circa per un intervento dei vigili del fuoco a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dovuto al guasto di un treno regionale. Fra i treni più colpiti il Frecciarossa 9806 Bari Centrale-Milano Centrale che ha avuto un ritardo oltre le due ore. Tra 60 e 120 minuti gli altri Frecciarossa e Intercity sulla dorsale adriatica, tra cui i collegamenti Lecce-Milano, Venezia-Lecce e Milano-Lecce. Variazioni di percorso hanno interessato due Intercity. Altro problema, dal primo pomeriggio, tra Firenze e Bologna. Un treno Italo Milano-Napoli è rimasto fermo in galleria - tra l'altro senza aria condizionata, con temperature roventi, e bagni non funzionanti - a Firenzuola. Per il guasto elettrico molti convogli Av sono stati instradati sulla linea convenzionale. (ANSA).