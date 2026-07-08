(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Il genere fluido non è scienza: è ideologia", "La Sip ritiri subito la Guida Gender". Sono alcuni dei cartelli esposti stamani Pro Vita & Famiglia durante un presidio davanti alla sede della Presidenza della Società Italiana di Pediatria (Sip), in via Cavour a Roma. "Chiediamo al presidente Rino Agostiniani, come gli oltre 33.000 firmatari della nostra petizione, il ritiro immediato della Guida che parla di bambini trans di 3 anni o di dimettersi, e al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone di ritirare il patrocinio dell'ente alla presentazione della Guida in programma durante il 38° Congresso Nazionale Acp, organizzato e ospitato proprio dall'Iss i prossimi 5 e 6 novembre", afferma il portavoce di Pro Vita & Famiglia, presente al presidio, Jacopo Coghe. L'associazione riferisce di aver consegnato alla Sip un testo con dieci domande con le quali chiede una serie di chiarimenti sul merito e sul metodo di redazione della Guida e sul perchè nel testo parla "di carriera alias e spazi scolastici riservati senza alcuna valutazione specialistica preventiva, perché non menziona mai l'obiezione di coscienza dei pediatri e su quali basi scientifiche sono consigliati oltre 100 libri palesemente a tema Lgbt". "Ci aspettiamo inoltre che il ministro Schillaci faccia luce sul perché tale documento non sia mai stato sottoposto alla procedura di validazione del Sistema Nazionale Linee Guida, come sancisce un decreto ministeriale del 2017. Ribadiamo - conclude Coghe - che la Guida è un cocktail ideologico, degno di un ente militante Lgbt, non di una realtà scientifica che dovrebbe assicurare la salute dei propri piccoli seguendo le evidenze mediche". (ANSA).