(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Due fantocci di Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono stati dati alle fiamme a Torino in chiusura della manifestazione pro Palestina. I partecipanti si sono disposti in cerchio attorno ai fantocci, mentre dal microfono è stato scandito lo slogan: "Questa piazza vuole la Palestina libera dal sionismo, l'Italia libera dal fascismo, il mondo dal capitalismo. Questi sono due criminali di guerra e nonostante i mandati di arresto nessuno li processa. Allora li processiamo noi, come nessuno ha il coraggio di fare", è stato detto al microfono, mentre alcuni manifestanti gridavano: "Brucialo, brucialo". Prima di darli alle fiamme, i manifestanti hanno lanciato pomodori marci contro i due fantocci di cartone, sopra i quali erano stati collocati dei bersagli. I due cartonati sono poi stati distrutti a calci e pugni, prima di appiccarvi il fuoco. Il corteo si è concluso in piazza Vittorio Veneto. (ANSA).