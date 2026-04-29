(ANSA) - STRASBURGO, 29 APR - Primo via libera del Parlamento europeo al rafforzamento della riserva di stabilità del mercato del carbonio Ets 2, che dal 2028 si applicherà a trasporti ed edifici. L'Aula ha approvato con 433 voti a favore, 120 contrari e 91 astensioni la propria posizione in vista dei negoziati con i Paesi Ue. Il testo prevede un aumento delle quote di CO2 da immettere sul mercato quando i prezzi superano la soglia dei 45 euro a tonnellata, con l'obiettivo di contenere la volatilità. Gli eurodeputati chiedono inoltre di anticipare il rilascio delle quote in caso di picchi improvvisi e di mantenere quelle in eccesso nella riserva di stabilità anche oltre il 2031, evitando la loro annuale cancellazione automatica. (ANSA).