(ANSA) - VASTO, 16 SET - Primo giorno di scuola per i bambini della famiglia nel bosco, accompagnati in auto da due persone, tra cui la maestra che da gennaio ha fatto loro lezione nella struttura protetta di Vasto. I bambini sono stati fatti entrare da una porta secondaria per evitare il contatto con i giornalisti appostati nei pressi dell'istituto scolastico pubblico. Finora i minori avevano seguito il percorso di homeschooling. Ieri, a causa della massiccia presenza dei mass media, era stato annullato l'incontro nella nuova casa di Palmoli tra i bambini e i genitori: il sindaco Masciulli aveva fatto allontanare i giornalisti, ma gli assistenti sociali hanno comunque deciso che non ci fossero le adeguate "condizioni di sicurezza" per i minori, spostando l'incontro nella solita località protetta. (ANSA).