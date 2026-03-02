(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Primo giorno di collocamento molto forte per il Btp Valore, il titolo di Stato proposto ai risparmiatori: nella seduta il bond ha raccolto 6,04 miliardi di euro, contro i poco meno di 5,4 miliardi del collocamento dello scorso ottobre, già molto superiori ai 3,7 miliardi dell'esordio precedente del maggio 2024. La nuova tornata del titolo a rendimenti crescenti e con premio fedeltà si chiuderà venerdì alle 13 (salvo anticipo). I tassi minimi garantiti vanno dal 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale, ma i definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo. (ANSA).