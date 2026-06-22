(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati i più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato Sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere Comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di "Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi". "Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra - spiega Piscina - per la scelta finale e condivisa del futuro Sindaco di Milano". "Mentre altri decidono nelle stanze chiuse dei palazzi, la Lega come sua abitudine è scesa nelle piazze per dare la parola ai milanesi, dimostrando ancora una volta che il Movimento è fatto dai cittadini che devono essere i veri protagonisti del futuro della città", commenta Piscina, che si dice "profondamente orgoglioso di questo straordinario esercizio di democrazia diretta". (ANSA).