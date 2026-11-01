(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Prima neve nella Città metropolitana di Firenze, in Appennino sopra i 1.200 metri. I fiocchi di neve, avverte la Sala integrata di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze, stanno già imbiancando i passi appenninici e si registrano i primi centimetri attaccati al suolo al passo della Consuma in particolare sulla Sr 70. Considerando il repentino calo delle temperature la Sala della Protezione civile raccomanda la massima prudenza alla guida. Intanto la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa a seguito Alert sanf rosso (Sistema di allerta nazionale frane). Sulla tratta interessata attivato un servizio di bus sostitutivo. La neve arriva in anticipo anche nell'Aretino e imbianca la zona di Catenaia proprio nel giorno di Ognissanti. Una nevicata consistente ha interessato le quote più alte del territorio provinciale, regalando il primo assaggio d'inverno con diverse settimane di anticipo rispetto agli ultimi anni. Neve leggera anche sui rilievi di Casentino. (ANSA).