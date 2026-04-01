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(ANSA) - BRUXELLES, 01 APR - La Commissione Ue propone una prima modifica al sistema di scambio delle emissioni (Ets) per ridurre l'eccessiva volatilità dei prezzi. L'emendamento, preannunciato dopo il vertice Ue di marzo dalla presidente Ursula von der Leyen, punta a rafforzare la riserva di stabilità del mercato: Bruxelles propone di sospendere la cancellazione automatica delle quote di emissione di CO2 in eccesso oltre la soglia di 400 milioni. Queste quote - che equivalgono ai permessi con cui le aziende possono emettere CO2 - verrebbero invece conservate nella riserva e utilizzate come "cuscinetto" per intervenire in caso di tensioni o picchi dei prezzi. (ANSA).