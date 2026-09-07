(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - È suonata questa mattina in Alto Adige la prima campanella d'Italia, dando il via al nuovo anno scolastico per oltre 85mila studenti e studentessa della provincia di Bolzano, primi a rientrare in aula rispetto al resto del Paese dove il rientro coinvolgerà complessivamente quasi 8 milioni di alunni. Nello specifico, a fare il ritorno sui banchi sono stati 22.080 bambini e ragazzi nelle scuole in lingua italiana, 64.759 in quelle di lingua tedesca e 2.895 nelle valli ladine. "La scuola è il luogo in cui costruiamo il futuro, ogni giorno. Non trasmette solo conoscenze, ma offre ad ogni ragazza e ogni ragazzo gli strumenti per crescere, scegliere e trovare la propria strada. Il nostro impegno è una scuola capace di valorizzare ciascuno, senza lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta, che ha incontrato in mattinata i 400 alunni della scuola primaria 'Manzoni' di Bolzano, assieme all'assessore provinciale Marco Galateo. Tra le sfide per il nuovo anno, spiega il sovrintendente della provincia di Bolzano, c'è sicuramente il tema dell'Intelligenza Artificiale: "Noi abbiamo scelto di non eliminarla, ma di accompagnare i nostri studenti e i nostri docenti nell'utilizzo consapevole dell'Ia e con il Piano Atena riusciremo a fare formazione per i docenti e per gli studenti". Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno, il 10 settembre, quelli della Provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata, Sardegna. A chiudere sarà, il 17 settembre, la Puglia. (ANSA).