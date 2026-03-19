(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Prezzo dell'oro in deciso calo sui mercati. Le quotazioni spot del metallo registrano un calo del 4% a 4.606 dollari l'oncia dopo aver toccato un ribasso del 7% mentre sale il prezzo del petrolio e si apprezza il dollaro a causa dell'inasprirsi del conflitto con l'Iran. Fra le motivazioni alla base della debalce l'allontanamento di una prospettiva di tagli dei tassi a breve, l'eccessivo rialzo visto dalle quotazioni negli ultimi mesi (+9% da inizio anno) e la finanziarizzazione spinta che porta volatilità e ne riduce il ruolo di bene rifugio. Tra le le voci di mercato anche la vendita di attivi in oro da parte dei paesi del Golfo. (ANSA).