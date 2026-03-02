(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Deciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. E' quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana che precisa tuttavia che "è solo l'inizio": gli aumenti non tengono infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere di questa mattina dopo l'attacco all'Iran, quindi "gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire da domani". In particolare, il diesel self service è a 1,728 euro/litro (+8 millesimi) e il diesel servito a 1,865 euro/litro (+7). (ANSA).