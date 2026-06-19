(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato con una nuova ordinanza la custodia cautelare in carcere per Mohammad Hannoun, Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, arrestati lo scorso 27 dicembre con l'accusa di finanziare Hamas attraverso una rete di associazioni di beneficenza. E' la seconda volta che il collegio genovese, nuovamente presieduto da Marina Orsini si pronuncia sugli arresti. A gennaio aveva disposto la scarcerazione di altri tre arrestati ( Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, Raed Al Salahat e Khalil Abu Deiah), poi confermata dalla Cassazione che aveva respinto il ricorso della procura di Genova. Proprio la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza che confermava il carcere per Hannoun (presidente dell'Api, associazione dei palestinesi in Italia) e degli altri tre principali indagati, chiedendo una rivisitazione complessiva del quadro probatorio, un'analisi puntuale delle fonti aperte e anche elementi specifici a indicare fra le altre cose la consapevolezza degli indagati circa la finalità terroristica dei finanziamenti. Il collegio difensivo degli indagati ha preannunciato un nuovo ricorso in Cassazione. (ANSA).