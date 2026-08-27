(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Ottantacinque dipendenti della Avara Farmaceutica di Liscate, nel Milanese, sono stati evacuati dopo aver accusato malori alle vie respiratorie a seguito di presunte esalazioni in ambiente. Tre di essi sono stati ricoverati in codice verde dal personale del 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Milano che con gli specialisti del nucleo Nbcr hanno provveduto ad ispezionare l'azienda senza tuttavia riscontrare particolari criticità. Scattato il piano di evacuazione, le squadre di soccorso hanno completato le operazioni di monitoraggio poco dopo le 19.00. Al vaglio le cause che hanno prodotto la diffusione della sostanza. (ANSA).