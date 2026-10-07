(ANSA) - STRASBURGO, 07 OTT - "Visti i recenti sviluppi in Medio Oriente, i prezzi dei combustibili fossili che crescono a non finire e il costo della vita che è aumentato in modo significativo, è necessario mitigare le conseguenze negative per cittadini e bisogna tassare le società energetiche", "per compensare le perdite delle famiglie". Lo ha detto il ministro irlandese agli Affari europei Thomas Byrne, parlando in plenaria a Strasburgo per la presidenza dell'Ue nel dibattito sugli extraprofitti. "E' necessario adottare misure di contenimento, come compensazioni e meccanismi di emergenza, e noi sappiamo che tassare gli extra profitti è una misura necessaria". (ANSA).