(ANSA) - BRUXELLES, 25 AGO - "I governi di tutta Europa prestano giustamente grande attenzione agli sviluppi sui mercati dell'energia e al loro impatto sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso. Il Tánaiste, vicepremier e ministro delle Finanze, discuterà con i colleghi ministri europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera". E' quanto si apprende dal portavoce della presidenza irlandese, di turno alla guida del Consiglio Ue, interpellato sulla lettera inviata da sei Paesi, con la richiesta tra l'altro di individuare un quadro comune per tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere. (ANSA).