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(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - La presidenza irlandese del Consiglio Ue propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea (l'8%). La cifra, contenuta nella nuova bozza negoziale ('negobox') trasmessa ai Ventisette, è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee, mentre resta invariato lo stanziamento di 149,3 miliardi per il rimborso del debito del Next Generation Eu. (ANSA).