(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del Paese. Lo spiega il presidente rumeno Nicusor Dan, come riporta Sky News. Otto persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera Wine Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara J, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco. (ANSA).