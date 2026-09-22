(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha annunciato su X che "il nuovo contingente di truppe statunitensi è già in viaggio verso la Lituania". "Siamo grati - afferma - al presidente Donald Trump e all'amministrazione statunitense per questa decisione". "L'impegno dei nostri alleati - sostiene - a sostenerci invia un messaggio chiaro: la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio". Il numero esatto di truppe nella nuova rotazione "non è ancora stato confermato, ma non sarà inferiore a quello precedente", considerando che dal 2019 in Lituania sono di stanza a rotazione fino a 1.000 soldati statunitensi. (ANSA).