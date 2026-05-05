(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - "E' piuttosto difficile prevedere quanto grave sarà l'impatto finale, ma la guerra in Medio Oriente ha il potenziale per sconvolgere gravemente il funzionamento delle nostre economie". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. "La Bce e l'Fmi hanno elaborato previsioni di inflazione e crescita in vari scenari, che riflettono ipotesi progressivamente peggiori sull'intensità e la durata del conflitto. Gli scenari offrono spunti di riflessione, ma la situazione è molto volatile e l'incertezza rimane elevata", ha sottolineato, evidenziato che l'Ue si trova "in un contesto di tendenza stagflazionistica". "Il mondo sta cambiando rapidamente e non aspetterò l'Europa. L'Europa non può limitarsi a reagire, deve diventare una potenza che sceglie, che plasma e che afferma il proprio ruolo", ha sottolineato il greco, esortando a "passare all'attacco". "La resilienza non è una strategia di crescita, bensì difensiva", ha aggiunto, osservando che "al ritmo attuale" i livelli di crescita "non saranno sufficienti ad affrontare" le sfide. (ANSA).