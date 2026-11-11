(ANSA) - MILANO, 11 NOV - A Milano c'è anche chi, come il preside del liceo classico Parini, ha deciso di non evacuare nessuno dopo aver letto la mail che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. Massimo Nunzio Barrella sorride mentre racconta all'ANSA che "il testo all'inizio era quasi comico, sembrava una citazione di un film di fantascienza degli anni '60 - spiega -. Io comunque prima di prendere la decisione ho contattato le forze dell'ordine che mi hanno rassicurato sul fatto che fosse un falso allarme". Inoltre a insospettire il preside del liceo nel centro storico di Milano, che non si è fatto prendere dal panico, è stato anche l'indirizzario della mail "che era stata inviata a pioggia a centinaia di utenti - sottolinea -. Certo, se la mail fosse arrivata solo a me, o a pochi istituti milanesi, allora avrei ritenuto tutto più credibile e avrei evacuato". (ANSA).