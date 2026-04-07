(ANSA) - PADOVA, 07 APR - Stamattina a Roma, nella sala Caduti di Nassiriya del Senato, si è tenuto l'incontro "La storia della pasta prende forma: Padova 1604 in Senato", nel corso del quale è stato presentato il manoscritto che documenta il primo brevetto protoindustriale per la produzione meccanica di pasta. Il "privilegio pubblico", come veniva all'epoca chiamato, venne concesso nel 1604 a Bartolomeo Veronese detto Abbondanza. Lo testimonia il documento datato 26 gennaio 1604, relativo a un congegno destinato alla produzione di bigoli, menudelli, lasagne e maccheroni. Presente all'iniziativa il senatore di FdI Luca De Carlo. Come già ricostruito dalla scoperta di Paolo Caratossidis, promotore del Festival della cucina veneta, Bartolomeo Veronese non era un semplice venditore di farina ma un imprenditore che sull'asse Verona-Vicenza-Padova-Venezia sfruttò un macchinario capace di fare il lavoro di dieci uomini, rendendo la pasta un prodotto di massa venduto nelle piazze. Il progetto Padova 1604 si propone come progetto culturale strutturato di marketing territoriale, per restituire centralità a questa pagina della storia produttiva italiana. (ANSA).