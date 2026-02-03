(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Per la prima volta sarà la piazza del Campidoglio ad accogliere l'8 luglio la serata finale del Premio Strega 2026 che quest'anno festeggia l'ottantesima edizione. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine. Una "scelta fortemente simbolica che rende omaggio al Premio Strega e al suo rapporto con la città di Roma" ha detto Solimine. "Sarà una festa. Siamo pronti a lavorare per valorizzare un'edizione straordinaria" ha sottolineato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale. Da oggi sono aperte le candidature. (ANSA).