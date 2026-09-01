(ANSA) - FABRIANO, 01 SET - Al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, il Premio speciale della Giuria nell'ambito della XXX edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano con la cerimonia conclusiva che si svolgerà il 3 ottobre prossimo alle 10 all'Oratorio della Carità a Fabriano (Ancona). Il tema dell'edizione è: "Le nuove frontiere dell'umano" e su questo stesso tema hanno riflettuto gli studenti degli istituto scolastici secondari di secondo livello di Fabriano, che hanno presentato, per il Concorso indetto dal Premio Gentile, alcune loro ricerche in forma di Elaborato scritto, Elaborato grafico o fotografico, Elaborato video. La Giuria del Premio ha scelto i tre elaborati che verranno premiati all'apertura della cerimonia che sarà presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva di Rai 1 Giorgia Cardinaletti. Nello spazio attiguo all'Oratorio della Carità sarà allestita una Mostra fotografica dal titolo: "Il Sen. Carlo Bo al Premio nazionale Gentile da Fabriano negli anni 1997-2000". Ad essere scelti per i premi la fotografa Monika Bulaj per la Sezione Mario Giacomelli per la fotografia contemporanea; l'economista Daniele Franco per la sezione Economia, lavoro e innovazione; la scienziata Barbara Mazzolai nella sezione Scienza, salute e ambiente; l'immunologo Alberto Mantovani per la sezione Vite di italiani; il regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana nella sezione Carlo Bo per la cultura e la comunicazione. (ANSA).