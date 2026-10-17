(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - "Non ci lasceremo intimidire": in un messaggio su X il premier francese, Sébastien Lecornu, accusa i "gruppi di estrema sinistra" di aver "organizzato la violenza in diverse città della Francia". "A questi - puntualizza - si sono uniti dei delinquenti per saccheggiare e distruggere". "Le manifestazioni pacifiche hanno pienamente posto nella nostra Repubblica. Gli incendi, i saccheggi e gli attacchi no", avverte Lecornu, invitando i connazionali ad essere "orgogliosi dei loro poliziotti e gendarmi. Hanno affrontato una violenza di estrema intensità per proteggere i nostri concittadini e meritano il nostro pieno sostegno". (ANSA).