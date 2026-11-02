(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Precipitazioni sparse che sugli Appennini, a quote superiori dei 1200-1400 metri, diventano di carattere nevoso, temperature in calo e sotto le media stagionale, forti raffiche di vento e mari molto mossi. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it per questa prima settimana di novembre. Colpa di un flusso d'aria fredda di matrice artica in discesa dai quadranti nord-orientali. "Oggi - afferma - sono previsti tra 15 e 30 mm/24h di pioggia sul medio Adriatico, tra 40 e 70 mm/24h sui settori tirrenici meridionali e sul basso Adriatico mentre ultimi piovaschi da 10 mm/24h interesseranno la Romagna". Venti settentrionali soffieranno sostenuti su gran parte del Paese, con raffiche di Grecale e di Bora stimate tra 50 e 70 km/h lungo la fascia adriatica e sui crinali montuosi. Domani i fenomeni tenderanno a concentrarsi all'estremo Sud, con apporti moderati tra Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, e deboli rovesci sparsi sulle zone interne campane, lucane e sul medio Adriatico. Sulla dorsale appenninica centrale le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre i 1200-1400 metri. Sulle regioni del Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime diurne si attesteranno tra 16 e 18°C mentre le minime registreranno valori compresi tra 1°C e 3°C nei fondovalle alpini e tra 4°C e 7°C sulle pianure settentrionali. Da mercoledì 4 novembre è previsto un graduale miglioramento con una residua instabilità sulle Isole Maggiori. Nel dettaglio: - Lunedì 2. Al Nord: tempo più stabile ad eccezione della Romagna dove si registreranno le ultime precipitazioni; freddo al primo mattino. Al Centro: instabilità sul medio Adriatico con piogge; locali nevicate in montagna oltre i 1200 metri. Sud e Isole: precipitazioni sui versanti tirrenici e sul basso Adriatico; venti settentrionali con raffiche fino a 50-60 km/h e temperature di 3-5°C inferiori alle medie. - Martedì 3. Al Nord: asciutto con schiarite, minime sui 5-7°C in pianura e fino a 1-3°C nei fondovalle alpini. Al Centro: precipitazioni deboli su Marche e Abruzzo, soleggiato sul resto dei settori. Sud e Isole: piogge sparse - Mercoledì 4. Al Nord: parzialmente nuvoloso ma senza precipitazioni. Al Centro: poco nuvoloso qualche nube in più sulle adriatiche. Al Sud: tempo stabile con nubi di passaggio. (ANSA).