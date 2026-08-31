(ANSA) - AOSTA, 31 AGO - Un alpinista è morto dopo essere precipitato mentre scalava il Cervino. L'incidente - come comunica la polizia cantonale del Vallese - è avvenuto ieri, verso le 7, lungo la cresta del Leone. La vittima - non ancora identificata - era in cordata con un compagno ed è caduta nel vuoto a circa 4.300 metri di quota per cause ancora da accertare. Immediatamente il secondo alpinista ha dato l'allarme e sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. (ANSA).