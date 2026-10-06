(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 OTT - Un escursionista di 63 anni è morto oggi sulle Tofane, a ovest di Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese, dopo essere precipitato in un canale. L'allarme è partito dai familiari dell'uomo, preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo, dopo che l'applicazione che ne seguiva l'itinerario indicava la posizione ferma nello stesso punto. Una volta allertati i carabinieri, si è attivata anche la centrale del 118 e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in direzione della Tofana di Dentro. Il corpo dell'escursionista è stato individuato in un canale sotto il tracciato che conduce dalle creste di Cima Formenton al Bivacco Baracca degli Alpini, una settantina di metri più in basso. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e la salma è stata recuperata e trasportata in piazzola al Codivilla, dove attendevano le squadre del soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza. (ANSA).