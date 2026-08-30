(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Un ragazzo di 16 anni è morto dopo la caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Ceriale, nel Savonese. Il ragazzo è precipitato in un'area sottostante di difficile accesso. E' successo durante la notte. Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava nell'appartamento assieme ad altri suoi coetanei quando è successo il fatto. Sul posto i vigili del fuoco che l'hanno trovato ancora vivo ma in condizioni gravissime. L'ambulanza con l'automedica inviata dal 118 ha trasportato il ragazzo al Santa Corona di Pietra Ligure ma non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per accertare quale sia stata l'origine dell'accaduto. (ANSA).