POZZALLO. Trecento testuggini e 77 pappagalli stipati all’interno di un’auto, senza spazi adeguati e senza una corretta termoregolazione. È quanto hanno scoperto i finanzieri della Tenenza di Pozzallo e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli durante i controlli allo scalo portuale. Alla guida dell’auto c’era un cittadino maltese che stava per imbarcarsi sul catamarano diretto a Malta.

L’ispezione ha fatto emergere condizioni di trasporto ritenute incompatibili con il benessere degli animali. Sul posto sono intervenuti i veterinari dell’Asp di Ragusa, che hanno verificato la situazione degli esemplari. Gli approfondimenti sono stati poi affidati alla Squadra operativa Cites della Guardia di finanza di Catania-Fontanarossa.

Tra gli animali trasportati, 76 appartengono a specie tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione. Tra queste figurano Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba. L’operazione ha portato così a uno dei sequestri più rilevanti di specie protette dalla Convenzione Cites.

Il cittadino maltese è stato denunciato alla Procura di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze, oltre che per le ipotesi di reato previste dalla normativa sul commercio delle specie protette. Tutti i 377 animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura idonea per garantirne l’accudimento. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.