(ANSA) - LIPARI, 12 GIU - Anastasia Tiziana, la scolara di 10 anni di Filicudi, nelle Eolie, che aveva scritto alla premier Giorgia Meloni chiedendo di poter continuare a studiare nella sua isola, potrà concretizzare la sua legittima aspirazione e frequentare, il prossimo anno, la prima media a Filicudi. Grazie alla proposta avanzata dalla dirigente scolastica dell'I.C. Isole Eolie Patrizia Muscolino, dalla quale dipende la scuola di Filicudi, e condivisa dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, sarà possibile assicurare alla studentessa un percorso formativo innovativo e inclusivo che prevede 18 ore settimanali di attività didattica in presenza, con una docente tutor presente che raggiungerà Filicudi, e 12 ore di lezioni a distanza in collegamento con la scuola secondaria di primo grado di Malfa. Per le lezioni in presenza la dirigente impiegherà il 'docente di potenziamento'. Una soluzione, prontamente accettata dalla madre della bambina Linda, che non si limita a garantire la continuità didattica, ma che pone al centro anche un aspetto fondamentale della crescita degli studenti: la socializzazione. Attraverso il collegamento con la realtà scolastica di Malfa, infatti, Tiziana potrà condividere il proprio percorso educativo con altri coetanei, sviluppando relazioni e vivendo pienamente l'esperienza scolastica. "Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica Muscolino e al sindaco Gullo per la sensibilità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. La soluzione individuata rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica" dice il segretario provinciale di Confintesa Scuola Bartolo Pavone. (ANSA).