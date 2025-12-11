(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il cda di Poste Italiane ha deliberato l'acquisizione della partecipazione residuale di Vivendi nel capitale di Tim, pari al 2,51% delle azioni ordinarie, avviandosi ad avere una partecipazione complessiva del 27,32%. Lo comunica Poste Italiane. Poste Italiane si troverà, dopo l'acquisizione della quota residuale in mano a Vivendi, con una partecipazione del 27,32% delle azioni ordinarie Tim "con il conseguente superamento dell'attuale soglia rilevante" per l'opa obbligatoria, comunica Poste. Tuttavia il gruppo "dichiara l'intenzione di avvalersi dell'esenzione" ex articolo 106 del Regolamento Consob e a tal fine "si impegna a cedere a parti non correlate le azioni ordinarie detenute in eccedenza" rispetto alla soglia rilevante entro 12 mesi, e ad astenersi dall'esercizio dei diritti di voto delle azioni eccedenti. Poste conferma "l'investimento di natura strategica" in Tim. (ANSA).