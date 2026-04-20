(ANSA) - ROMA, 20 APR - Poste Italiane presenterà ricorso contro il provvedimento dell'Antitrust per il presunto trattamento illecito dei dati personali degli utenti BancoPosta e PostePay. Il provvedimento è stato definito viziato nel merito e sotto il profilo procedimentale: sarebbe stato adottato in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. Lo annuncia la società in una nota nella quale esprime 'sorpresa' per la scelta del garante. Poste ha sottolineato che il 2 febbraio 2026 il Tar del Lazio ha annullato un provvedimento per una presunta pratica commerciale scorretta relativa al medesimo dispositivo antifrode oggetto delle odierne censure del Garante, riconoscendone la piena legittimità e l'assenza di intento commerciale. (ANSA).