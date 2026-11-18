(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Poste e Bancomat lanceranno da aprile 2027 il servizio per "trasferire denaro tra privati in tempo reale da due app, utilizzando solamente il numero di telefono del destinatario". Una soluzione che "si baserà sul servizio P2P di Poste Italiane e sul servizio Bancomat Pay, darà vita a una community nazionale interoperabile per lo scambio di denaro tra privati". "Con questo accordo diamo vita a un ecosistema senza precedenti in Italia, per dimensione e ampiezza dei servizi offerti", evidenzia l'ad di Bancomat Fabrizio Burlando, che sottolinea: "Si tratta di un passaggio storico per l'interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio". "Da sempre in Poste Italiane - commenta il responsabile di BancoPosta, Andrea Novelli - lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone. Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini". (ANSA).