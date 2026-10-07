(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 07 OTT - Riguardo i tempi per la delibera Cipess "noi pensiamo entro il mese. Ovviamente non possiamo porre delle scadenze al Cipess. C'è una istruttoria da fare e, così come abbiamo superato tutte le altre istruttorie previste, entro ottobre mi sembra una previsione abbastanza prudente e, comunque, realistica". Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine di un punto stampa a Villa San Giovanni. "Poi c'è la verifica della Corte dei conti e, anche in questo caso, certo non poniamo scadenze o solleciti", ha aggiunto. "Abbiamo cercato di fare tutto quello che la Corte dei conti ha eccepito sulla documentazione che avevamo presentato", ha spiegato Ciucci. (ANSA).