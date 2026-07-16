"E' presto per dare una lettura esaustiva e quindi è troppo presto per esprimere un giudizio complesso, ma posso dire che per le posizioni principali per cui comunque vale il principio di non colpevolezza visto che siamo di fronte una sentenza di primo grado è che la tesi accusatoria è stata in buona parte confermata". Lo ha detto il procuratore di Genova Nicola Piacente subito dopo la lettura della sentenza per il crollo di ponte Morandi. "Un elemento di riflessione - aggiunge però il procuratore - dobbiamo necessariamente focalizzarlo sul mancato riconoscimento dell'aggravante lavoristica rispetto agli omicidi colposi. Su questo aspetto analizzeremo molto attentamente le motivazioni e posso anticipare che su questo faremo appello". (ANSA).