(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Otto anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Oggi il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. "Ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Genova ha saputo rialzarsi senza dimenticare. L'Italia non dimentica", sottolinea. (ANSA).