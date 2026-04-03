(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 03 APR - Sono riprese questa mattina le ricerche in mare da parte della Capitaneria di porto di Termoli alla foce del fiume Trigno, dove è caduta l'auto condotta presumibilmente da un pugliese di 53 anni, Domenico Racanati, dopo il crollo del ponte sulla strada statale 16 'Adriatica'. L'automobilista era diretto ad Ortona, in provincia di Chieti, con una Fiat Bravo di colore champagne. Vigili del fuoco con più squadre di sommozzatori e soccorritori fluviali sono sul posto insieme agli uomini della Capitaneria di porto presenti con la motovedetta in mare. I familiari del disperso, originario di Bisceglie, in un appello lanciato ieri sera sui social, chiedono informazioni dopo averne denunciato la scomparsa. "Non abbiamo più notizie da 12 ore - scrivono su facebook -. La sua ultima posizione è stata Termoli. Era in viaggio verso Ortona al momento del crollo del ponte". (ANSA).