(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 06 APR - Proseguono senza sosta le ricerche, Domenico Racanati, disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del Ponte sulla Statale 16. Sul posto i reparti specializzati dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto con la motovedetta. Nel corso della notte è stata utilizzata la torre fari per lo svolgimento di attività che possono essere condotte anche in orari notturni. Sono al lavoro squadre del Comando pompieri di Campobasso e nuclei sommozzatori per la perlustrazione lungo il fiume con strumentazione per scandagliare i fondali delle acque torbide, con visibilità nulla. Un nucleo Sapr per la perlustrazione con droni soprattutto delle zone più difficilmente accessibili, nuclei Saf (Speleo Alpino Fluviali ) per il monitoraggio delle rive fangose e del litorale invaso da residui vegetali e il trasporto di mezzi nautici e attrezzature dalle campate del ponte non crollate al fiume sottostante. In zona anche operatori con specialità Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per la georeferenziazione dei tratti percorsi e ispezionati, unità di sala operativa, uomini abilitati per il contrasto del rischio acquatico, moto d'acqua e imbarcazioni per il controllo dei tratti di mare oltre la foce del fiume, mezzi speciali anfibi per le ricerche lungo il litorale e ancora furgoni logistici per il personale impiegato nello scenario. Nel briefing nella tarda serata ieri, sono state valutate le attività svolte e quelle programmate per oggi che prevedono oltre al proseguimento delle attività condotte in precedenza, anche l'impiego del gruppo Gos-Mmt (Gruppo operativo speciale - mezzi movimento terra) per la rimozione dei tronchi e residui vegetali trasportati dalle acque e accumulatisi nei pressi della foce, l'ispezione dei tratti di spiaggia sottostante. (ANSA).