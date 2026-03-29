(ANSA) - TEL AVIV, 29 MAR - ''Dall'inizio dell'Operazione 'Ruggito del Leone' e in conformità con le direttive del Comando per il Fronte Interno, tutti i luoghi sacri della Città Vecchia di Gerusalemme sono stati chiusi ai fedeli, in particolare quelli sprovvisti di aree protette, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica. La richiesta del Patriarca è stata esaminata ieri ed è stato chiarito che non poteva essere accolta per i motivi sopra indicati''. Lo riferisce la polizia israeliana in un comunicato, in merito al divieto di ingresso al Santo Sepolcro che ha visto convolto stamattina il Cardinale Pizzaballa. (ANSA).