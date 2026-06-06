(ANSA) - VERONA, 06 GIU - La Polizia di Stato è intervenuta la scorsa notte a Povegliano Veronese (Verona), in seguito alla segnalazione, trasmessa dai Carabinieri, della presenza di numerose persone all'interno dell'ex base militare "Hawk 10". Sono così arrivate le prime pattuglie, anche con agenti della Digos, e successivamente uomini del Reparto Mobile. Nell'area, ora di proprietà comunale, era prevista l'organizzazione di un rave party. I poliziotti hanno proseguito nel corso della mattinata nell'opera di dissuasione e molti dei partecipanti al rave si sono allontanati spontaneamente. Identificati circa un centinaio di giovani, tutti italiani e tutti provenienti da fuori provincia, ma l'attività della Polizia è continuata. Sul posto anche il vicequestore vicario, Girolamo Lacquaniti. L'amministrazione comunale di Povegliano Veronese con un comunicato sui social ha ringraziato le forze dell'ordine "per la tempestività dell'intervento, la professionalità e l'impegno profuso". (ANSA).