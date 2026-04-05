(ANSA) - LONDRA, 05 APR - Ritiro degli sponsor, critiche del primo ministro britannico Keir Starmer: la partecipazione di Kanye West a un festival londinese quest'estate ha scatenato polemiche nel Regno Unito, dopo che negli ultimi anni il rapper americano si è reso protagonista di commenti antisemiti e razzisti, . Il cantante 48enne, noto con il nome d'arte Ye, dovrebbe esibirsi in una serie di concerti al Wireless Festival di Londra a luglio. "È profondamente preoccupante che Kanye West sia stato ingaggiato per esibirsi al Wireless Festival, visti i suoi precedenti commenti antisemiti e la sua apologia del nazismo", ha dichiarato Starmer all'edizione domenicale del tabloid The Sun. "L'antisemitismo, in tutte le sue forme, è abominevole e deve essere combattuto con fermezza ovunque si manifesti", ha insistito. Diversi rappresentanti di organizzazioni ebraiche e il sindaco di Londra Sadiq Khan hanno protestato contro la presenza di Kanye West. "È deplorevole che i luoghi di spettacolo abbiano invitato qualcuno che, non molto tempo fa, diffondeva teorie del complotto e venerava Hitler (...), incluso uno dei palchi dei più grandi festival del Regno Unito", ha commentato il gruppo Campaign Against Antisemitism su X. (ANSA).