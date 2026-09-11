(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Fa discutere in Alto Adige la presenza di Jean Pascal Hohm, leader del movimento giovanile dell'Afd 'Generation Deutschland', a un evento domani a Termeno, indetto dal movimento giovanile della Süd-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz. La segretaria dei giovani Stf, Melanie Mair, intrattiene da tempo stretti rapporti con il partito tedesco. Il movimento "Bozen Solidale" annuncia per domani a Termeno una contromanifestazione con lo slogan "Hohm go home" (Hohm vai a casa). In una nota viene ribadito che "le autorità tedesche collocano inequivocabilmente Jean Pascal Hohm nello spettro dell'estrema destra". Andrea Bonazza, esponente di Casapound ed ex consigliere comunale a Bolzano, definisce Hohm invece "un caro amico tedesco di Cpi" e "davvero un bravissimo ragazzo" e invita i simpatizzanti a "partecipare a questa interessante e coraggiosa manifestazione in difesa dell'Europa della tradizione". "Andrea Bonazza di Casapound invita i suoi sostenitori a partecipare al raduno giovanile della Süd-Tiroler Freiheit... sta diventando sempre più assurdo", commenta sui social l'esponente ecologista e consigliere comunale di Appiano, Felix von Wohlgemuth. (ANSA).