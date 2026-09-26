ROMA. E' polemica su una foto modificata della sottosegretaria di FI Matilde Siracusano rilanciata da Roberto Vannacci, alla vigilia del voto per le suppletive in Calabria. L'immagine di gruppo ripostata ieri, 25 settembre, dal generale sui suoi social mostra l'azzurra con una profonda scollatura, scollatura che secondo quanto ha spiegato la diretta interessata al corriere.it, nella foto originale non era presente.

"Il fatto che un ex generale, che tanto parla di onore e valori, si trovi costretto a modificare la foto di una donna con un software la dice lunga sulla persona che è - l'accusa di Siracusano -. Trovo anche questa fissazione per le donne un po' eccessiva, cosa vuole dimostrare Vannacci? Io ho le spalle larghe, ma si tratta di un reato e le donne vanno tutelate", a livello politico "spogliare una donna come strumento di campagna elettorale, con un chiaro intento denigratorio solo perché sono la compagna del presidente della Regione, è una scelta perversa e squallida e che non ha alcun significato".

"L'attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. E' il classico esempio del moralista senza morale", ha puntato il dito anche il vicepremier e segretario FI Antonio Tajani. A cui si sono uniti, nella solidarietà alla deputata, esponenti politici bipartisan, dal Pd alla Lega, da Avs fino ad Azione.

"A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere...", la riposta di Vannacci che in giornata ha postato il link al blog calabrese da cui aveva tratto la foto delle polemiche. "Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali....Continuate pure a occuparvi di scollature...", ha aggiunto il leader di FnV.