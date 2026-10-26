(ANSA) - MILANO, 26 OTT - I messaggi diramati online da Youssef Siher, il ricercatore fermato l'altro ieri notte per essere stato l'amministratore del canale social 'Movimento17 ottobre' nato dopo i disordini in centro a Milano, "sarebbero stati una dichiarazione di 'guerra' continua (...) deliberatamente volta — e sicuramente idonea — a incutere un profondo timore nella popolazione e a destabilizzare l'ordinario corso della vita civile". Lo si legge nella richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del 30enne proposta dalla pm Francesca Crupi e dal Procuratore Marcello Viola. (ANSA).