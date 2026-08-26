(ANSA) - RIMINI, 26 AGO - In Cisgiordania "la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque. È diventata una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità". Lo ha detto il cardinale Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, al Meeting di Rimini sottolineando che "le aggressioni continue dei coloni sono un dato di fatto". La soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, ribadita spesso dal Papa, "è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra". (ANSA).