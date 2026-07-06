(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Si è chiusa la campagna commerciale. Gli editori che hanno chiesto di esporre a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria in programma dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola a Roma, sono oltre 300, in linea con i numeri dello scorso anno. Sette domande sono state presentate in forma incompleta, non essendo stata sottoscritta la dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ai valori dell'antifascismo. Trattandosi dell'esplicitazione di principi generali già richiamati nel regolamento della manifestazione, la Fiera ha comunque deciso di prendere in considerazione anche queste". Così la Fiera nazionale della piccola e media editoria. "Nei prossimi giorni esamineremo le domande pervenute e individueremo quali accogliere in base allo spazio disponibile: criterio fondamentale sarà la coerenza del progetto editoriale e imprenditoriale con le finalità della manifestazione, nata per dare visibilità e sostenere la crescita della piccola e media editoria italiana". (ANSA).