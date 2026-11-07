(ANSA) - ROMA, 07 NOV - La Germania non è più in grado per ora di fornire all'Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot, a causa del rischio di creare lacune critiche nella propria capacità di difesa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista al "Berliner Morgenpost", ripresa da Focus. "Le forniture, in particolare quelle dei sistemi Patriot, si stanno rivelando difficili. La Germania ha già consegnato diversi sistemi e un gran numero di missili guidati destinati al loro impiego. Al momento non possiamo fare di più", ha detto, chiedendo un maggior impegno ai partner. "Qualsiasi materiale che cedessimo adesso non potrebbe essere rimpiazzato per un certo periodo di tempo, e questo creerebbe vuoti nelle nostre difese che non possiamo permetterci", ha spiegato il ministro della Difesa tedesco. Pistorius ha inoltre osservato che altri Paesi "hanno fatto significativamente meno" e ha dichiarato che Berlino si aspetta un maggiore impegno da parte dei propri partner. "Dobbiamo affrontare la questione con estrema serietà in occasione della prossima riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina, prevista per la metà di novembre", ha aggiunto. Il ministro della Difesa tedesco ha anche sostenuto che un'interruzione degli aiuti a Kiev, come auspicato dal partito Alternativa per la Germania (AfD), provocherebbe un massiccio afflusso di profughi ucraini nei Paesi dell'Europa centrale e occidentale: "Se interrompiamo gli aiuti all'Ucraina, milioni di ucraini verranno da noi", e' il titolo dell'intervista. (ANSA).