(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione per Hazan Uzun, il cittadino turco ritenuto responsabile di aver portato a Trieste una pistola e relative munizioni alla vigilia della visita di Papa Francesco. Lo riporta Il Piccolo. Era il 6 luglio del 2024 e l'arma era stata rinvenuta in un trolley abbandonato nel bar della stazione dei treni. In secondo grado l'imputato si è visto confermare la pena per porto abusivo d'armi e una multa da 5mila euro. La concomitanza con la visita del Papa aveva fatto pensare in un primo momento a "un possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice da parte dell'Isis-k turco", come riportato in una nota di intelligence dei carteggi giudiziari. Quella pista investigativa però non aveva trovato riscontro, secondo quanto riferito in una nota della Procura. Il 46enne, estradato dall'Olanda e ora in carcare, era stato quindi accusato solo di porto abusivo d'armi. A chiamare la Polfer per il trolley abbandonato era stata una dipendente del bar. All'interno gli agenti avevano trovato la pistola e 14 cartucce, nascoste in mezzo ai vestiti. Dalle immagini delle telecamere era emerso che era stato il cittadino turco a portare la valigia. La difesa, come ricorda il quotidiano, aveva invece ipotizzato una possibile manomissione, sostenendo che arma e cartucce fossero state inserite da qualcun altro nel bagaglio incustodito. (ANSA).