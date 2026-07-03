(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Malan, difende l'indifendibile. Ci gira attorno ma non risponde all'unica domanda che in questo momento è sul tavolo: perché il governo si è precipitato a elargire 100 milioni di euro al principale accusatore di Giuseppe Conte in commissione Covid? Se ne siete così orgogliosi e tutto è stato fatto in buona fede, perché ce l'avete nascosto per otto mesi? Perché non avete mai risposto alle nostre richieste sul tema nella stessa commissione che avete messo in piedi come arma politica contro Conte? La faccia tosta ce l'ha chi difende la scelta di dare 100 milioni di soldi degli italiani a una società che in passato ha finanziato proprio Fratelli d'Italia. Su questo da Meloni in giù c'è solo un imbarazzato silenzio". Così il capogruppo del M5s al Senato, Luca Pirondini. (ANSA).